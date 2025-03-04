Власти Казахстана ожидают инфляцию в стране по итогам 2025 года на уровне 10%

В Казахстане по итогам 2025 года инфляция ожидается на уровне 10%. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

Он добавил, что инфляция в целом является глобальным трендом.

"На нее в значительной степени влияют темпы объемов кредитования населения. То есть кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это порождает дополнительный спрос. Антиинфляционные меры присутствуют в деятельности как Нацбанка, так и правительства, комплекс мер включает более 100 мероприятий. Как раз-таки успешная реализация данного комплекса мер привела к тому, то инфляция снизилась. По итогам года да, мы ожидаем, что инфляция составит около 10%", - объяснил вице-министр.

В феврале текущего года министр национальной экономики Серик Жумангарин прогнозировал, что к концу 2025 года - началу 2026-го инфляция в Казахстане может разогнаться до 12-14%.

Как сообщалось, в феврале 2025 года инфляция в годовом исчислении в Казахстане составила 9,4%, ускорившись по сравнению с 8,9% в январе 2025 года.