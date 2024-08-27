Последнее обновление: 27.08.2024 14:18

Власти Казахстана прогнозируют инфляцию в 2025 году на уровне 5,5-7,5%

Правительство Казахстана утвердило прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров на заседании правительства.

"Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет - 5,4% ", - сказал Байбазаров.

По его словам, номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге, или $498,4 млрд в 2029 году.

Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

"при базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне $75 за баррель", - сказал Нурлан Байбазаров.



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