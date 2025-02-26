С 1 октября в Беларуси должна заработать автоматизированная система анализа и контроля цен

С 1 октября в Беларуси должна полноценно заработать автоматизированная система анализа и контроля цен. Об этом сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.

«Для выстраивания эффективной системы контроля цен МАРТ совместно с Банком развития, Министерством по налогам и сборам, Государственным таможенным комитетом и иными заинтересованными в 2024 году провели работу по созданию автоматизированной информационной системы контроля и анализа цен. Система позволяет в ежедневном режиме – а в условиях больших данных это практически онлайн – выстраивать и контролировать цепочки изменения цены от ввоза или производства товара до его продажи в розничной торговой сети», – рассказала Василевская, которую цитирует БелТА.

По ее словам, основной источник данных для АИС «Анализ цен» – это система прослеживаемости.

«В настоящее время под нее подпадают только три товара – холодильники, шины и велосипеды. Поэтому полноценное функционирование станет возможным с 1 октября 2025 года. С этой даты в системе прослеживаемости товаров (а это переход на электронный товарооборот через электронные товарные накладные) расширится перечень анализируемых товаров как минимум до 36 товарных позиций. Это будут продовольственные и непродовольственные группы товаров», – отметила замминистра.