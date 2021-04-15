Власти Беларуси контролируют цены на 55% товаров на фоне ускорения инфляции

В Беларуси в настоящее время контролируются цены на 55% товаров на фоне ускорения инфляции в стране. Об этом сообщил на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

«Мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен. Это временный порядок, цель которого - снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Сегодня такие меры - осознанная необходимость, которая носит временный характер», - сказал чиновник.

Он пояснил, что порядка 45% товаров на внутреннем рынке - «товары так называемого критического импорта».

«Цены на них зависят от курсов валют и мировых цен на продовольствие. Мировые цены растут, темпы не снижаются, и пока прогнозы не очень хорошие на продовольственном рынке», - сказал министр.

В то же время, по его словам, у поставщиков существует механизм повышения цены в том случае, если существующая маржа не позволяет обеспечить безубыточность поставок, в частности, так произошло с растительным маслом.

«Было принято решение увеличить цены на 15%. Мы сняли давление. Поставки сегодня идут, и никто из покупателей не заметил отсутствия растительного масла», - сказал он.

Ранее власти ввели ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров с 1 января по 29 июня. В перечень входят молочная и мясная продукция, крупы, сахар, рыба, овощи и фрукты, макаронные изделия, детское питание.