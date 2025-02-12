Последнее обновление: 12.02.2025 11:51

Цены на промпродукцию в Беларуси подросли в январе на 0,5%, сельхозпродукцию – на 0,9%

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. составил 100,5%, из него на инвестиционные товары – 99,8%, промежуточные товары – 100,6%, потребительские товары – 100,3%.

Как сообщает Белстат, цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. выросли на 0,9%, в том числе в растениеводстве – на 1,7%, животноводстве – на 0,7%.

Индекс цен в строительстве в январе 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. составил 104,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,5%, машины и оборудование – 100,1%, прочие работы и затраты – 116,3%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. подросли на 0,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. составил 100,2%.

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