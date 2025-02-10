В Минске цены на растительное масло в январе выросли на 3,8%, телевизоры – на 4,3%

В Минске цены на растительное масло в январе 2025 года выросли по сравнению с декабрем 2024 года на 3,8%, телевизоры – на 4,3%. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления столицы.

Согласно информации, чай за январь подорожал на 3,1%, мука пшеничная – на 2,2%. При этом крупа и бобовые в январе подешевели на 1%.

Что касается промтоваров, то цены на печатные издания в январе по сравнению с декабрем 2024 года увеличились на 3,6%, синтетические моющие средства – на 1,8%, а вот на одежду снизились на 0,6%.

В январе 2025 года услуги физкультуры и спорта по сравнению с декабрем прошлого года подорожали на 4,8%, культуры – на 3,6%, бытовые услуги – на 1,3%. В то же время цены на туристические услуги упали на 8,5%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в Минске в январе 2025 года составил 6,7%, на непродовольственные товары – 4,1%, услуги – 5,3%.