Последнее обновление: 09.02.2025 14:00

РФ ночью запустила по Украине более 150 беспилотников и дронов-имитаторов

В ночь на 9 февраля россияне запустили по Украине более 150 ударных БпЛА и дронов-имитаторов, есть последствия в шести областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:30 8 февраля россияне атаковали 151 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 70 дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

При этом 74 беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Киевская, Сумская, Волынская, Житомирская, Днепропетровская и Харьковская области.

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