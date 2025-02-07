На границе Беларуси с Литвой очередь грузовиков увеличилась до 450 авто

С понедельника скопление грузовых авто перед литовскими пунктами пропуска выросло с 310 до 450 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — въезда на сопредельную территорию ожидают 250 грузовиков. С начала недели его контрольные службы оформили 17% большегрузов.

Перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) оформления ожидают 200 фур. С понедельника сопредельная сторона пропустила в Литву 40% грузовиков от нормы.

«По состоянию на 10:00 около 80 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест) и литовским Мядининкаем (Каменный Лог)», - информирует ведомство.