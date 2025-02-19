На границе Беларуси с Польшей очередь фур за сутки увеличилась в 3,5 раза

За сутки очередь фур на въезд в Польшу из Беларуси увеличилась в 3,5 раза. Об этом сообщает Госпогранкомите.

«По состоянию на 10:00 более 810 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС», - говорится в сообщении ведомства.

За 24 часа очередь транспорта перед единственным доступным для фур польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) выросла с 70 до 265 единиц. Его контрольные службы приняли на свою территорию 50% грузовиков.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его сотрудники оформили лишь 10% транспорта от нормы, т.е. 53 из 500 авто. Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 370 большегрузов.

Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) за сутки оформили 51% грузовиков от нормы.

Въезда в Польшу ожидают 150 легковых авто. Польская сторона за 24 часа приняла на свою территорию 38% легковушек от нормы.