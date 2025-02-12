На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 700 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, по состоянию на 10:00 въезда в Литву ожидают 570 грузовиков.

За прошедшие сутки на сопредельную территорию проследовало 28% фур от нормы. Меньше всего грузового транспорта оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 23%, т.е. 4 авто из 20 в час. Через погранпереход Шальчининкай (Бенякони) за 24 часа в Литву проследовало 34% большегрузов.

Очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Въезда на сопредельную территорию ожидают 135 легковушек. Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы.