На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 500 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Ведомство утверждает, что европейские контрольные службы за сутки оформили всего 27% фур от нормы.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — в очереди 270 фур. За сутки его контрольные службы пропустили из Беларуси 35% авто.

Меньше всего грузового транспорта за 24 часа приняли на свою территорию сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 18% грузовиков от нормы.

Более 110 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы оформили на въезд в Польшу всего 41% транспорта.