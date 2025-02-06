Последнее обновление: 06.02.2025 15:15

Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия в марте резко повысит цены на нефть для покупателей из стран Азии и Европы. Об этом говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,4 за баррель. Это максимальная динамика с августа 2022 года. В результате данный сорт станет на $3,9 за баррель дороже, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

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