Премьер Франции собирается принять бюджет-2025 в обход парламента

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что применит для принятия госбюджета на 2025 год спецстатью конституции, что позволяет утвердить закон без голосования в парламенте, но депутаты могут объявить правительству недоверие. Об этом сообщает BFMTV.

В интервью в выходные Байру заявил, что готов применить ст. 49 основного закона для принятия бюджета.

"Мы должны безотлагательно двигаться с принятием бюджета. Такая страна, как наша, не может оставаться без бюджета", – сказал Байру.

Он добавил, что надеется на то, что через десять дней госбюджет наконец утвердят.

Решение Байру применить "взрывную" 49-ю статью, что снова создает угрозу отставки правительства, поскольку дает право депутатам провести вотум недоверия правительству. Пока неизвестно, как проголосуют ультраправое "Нацобъединение" и социалисты, с которыми Байру долгое время пытался достичь компромисса.

Недавнее заявление Байру о миграции поставило на грань срыва переговоры по бюджету – социалисты приостановили свое участие в них в знак протеста.

Социалисты уже угрожали инициировать вотум недоверия правительству Байру, если тот не пойдет на ключевую уступку – изменения в уже принятой непопулярной пенсионной реформе.

Напомним, споры по бюджету стали ключевой причиной падения предыдущего правительства Мишеля Барнье, которое проработало рекордно короткий срок.