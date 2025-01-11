Правительство Франции наконец подготовило проект бюджета на 2025 год

Новый министр финансов Франции Эрик Ломбард представит бюджетные предложения премьер-министру Франсуа Байру в субботу, 11 января, после недели с оппозиционными партиями. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Минфина Франции пообщался с журналистами после недельных переговоров, которые имели целью составить проект бюджета на 2025 год с учетом требований оппозиции и намерениями сократить дефицит, который сейчас составляет 6,1%.

Министр финансов Франции ранее говорил, что будет стремиться обеспечить дефицит бюджета на уровне "чуть выше 5%".

"Мы слушали, мы обсуждали. Завтра мы отправим премьер-министру резюме этой работы и наши выводы – и он, конечно же, примет решение", – сказал он.

Министр бюджета Франции Амели де Моншален на пресс-конференции заявила, что оппозиционные партии на переговорах согласились с необходимостью немедленного принятия бюджета.

Перед правительством Байру стоят многочисленные вызовы, прежде всего согласование бюджета на 2025 год так, чтобы не настроить против себя парламент, где соратники Макрона не имеют большинства. Отсутствие компромисса по бюджету стало одним из ключевых факторов свержения предыдущего правительства Мишеля Барнье.

Социалисты в парламенте уже угрожали инициировать вотум недоверия правительству Байру, если тот не пойдет на ключевую уступку – корректировку непопулярной пенсионной реформы.