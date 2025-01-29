Производитель грузовиков Volvo сократил квартальную выручку на 6%

Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в IV квартале 2024 года сократил операционную прибыль и выручку, однако выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре снизилась на 6% и составила 138,4 млрд шведских крон ($12,57 млрд) по сравнению с 148 млрд крон за тот же период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 132,15 млрд крон.

Квартальная скорректированная операционная прибыль Volvo упала на 24% и составила 14,04 млрд крон.

В 2024 году в целом компания зафиксировала скорректированную операционную прибыль в размере 65,7 млрд крон при выручке в 526,8 млрд крон. Годом ранее показатели составляли 78,2 млрд и 552,3 млрд крон соответственно.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить обыкновенные дивиденды в размере 8 крон на акцию и специальные дивиденды в 10,5 кроны на акцию.

Акции Volvo дорожают на 2,2% в начале торгов в Стокгольме в среду. С начала текущего года капитализация компании выросла на 10% до 585 млрд крон.