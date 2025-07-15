Volvo заявила о списании $1,2 млрд из-за пошлин США и задержек EX90

Шведский автопроизводитель Volvo Cars потеряет 11,4 млрд шведских крон ($1,2 млрд) во втором квартале из-за задержек с поставками электромобилей и роста пошлин. Об этом говорится на сайте компании.

Неудачи в разработке и пошлины в США негативно сказались на моделях Volvo с аккумуляторными батареями: внедорожнике EX90, выпускаемом в Китае, и седане ES90.

"Из-за импортных пошлин компания не может прибыльно продавать Volvo ES90 в США, а рентабельность ES90 в Европе также находится под давлением по той же причине", – говорится в заявлении компании.

Кроме того, сроки выхода EX90 в США сдвинулись из-за трудностей с поставками комплектующих и программного обеспечения, что увеличило финансовую нагрузку.

Компания прогнозирует сокращение квартальной чистой прибыли на 9 млрд крон ($935 млн).

Чтобы снизить влияние торговых ограничений и задержек, Volvo планирует расширить производство на заводе в Южной Каролине, что позволит уменьшить зависимость от импорта.

Акции компании упали на 4,4% на закрытии Стокгольмской биржи, что стало самым большим падением с апреля, отмечает Bloomberg. С начала года акции Volvo Cars упали примерно на четверть.