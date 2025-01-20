Объемы строительства в еврозоне выросли в ноябре на 1,2%, в ЕС - на 1,3%

Объемы строительства в еврозоне в ноябре 2024 года увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

В годовом выражении объемы строительства повысились на 1,4%.

В 27 странах ЕС объемы строительства в позапрошлом месяце выросли на 1,3% после роста на 0,6% месяцем ранее. В годовом выражении показатель увеличился на 0,9%.

Среди государств-членов ЕС, по которым имеются данные за ноябрь наибольший рост за месяц был зафиксирован в Словении (9,5%), Словакии (5,4%) и Румынии (4,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Португалии (-3,9%), Венгрии (-2,0%) и Финляндии (-0,9%).

В годовом выражении наиболее заметно темпы строительства выросли в Испании (9,8%), Болгарии (8,6%) и Бельгии (4,2%). Наибольшее снижение зафиксирован в Румынии (-9,5%), Польше (-5,4%) и Словении (-4,2%).