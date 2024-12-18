Объемы строительства в октябре в еврозоне выросли на 1%, в ЕС - на 0,7%

Объемы строительства в еврозоне в октябре 2024 года увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель снизился на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

В годовом выражении объемы строительства подросли на 0,2%.

В 27 странах ЕС объемы строительства в позапрошлом месяце выросли на 0,7% после снижения на 0,5% месяцем ранее. В годовом выражении показатель сократился на 0,8%.

Среди государств-членов ЕС, по которым имеются данные за октябрь наибольший рост за месяц был зафиксирован в Словакии (7,9%), Австрии (6,5%), Венгрии и Португалии (4,6%). Наибольшее снижение наблюдалось в Румынии (-8,3%) и Польше (-2,7%).

В годовом выражении наиболее заметно темпы строительства снизились в Румынии (-14,5%), Словении (-13,4%) и Польше (-11,4%). Наибольший рост зафиксирован в Португалии (6,9%), Испании (6,3%) и Болгарии (6,2%).