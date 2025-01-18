В двух регионах РФ загорелись нефтебазы из-за ударов беспилотников

В ночь на 18 января Украина атаковала нефтяной объект в Тульской области, загорелась емкость горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По его словам, через два часа пожар был потушен. Всего над областью этой ночью сбили пять беспилотников, пострадавших нет. Российские Telegram-каналы выложили видео пожара на нефтебазе в районе города Узловая.

Ранее об атаке на нефтебазу в Калужской области сообщил глава региона Владислав Шапша.

"На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия", - написал он.

Позднее Шапша уточнил, что всего над регионом сбито семь беспилотников. Обломки одного из них упали на нежилое помещение, пожар был оперативно ликвидирован. По сведениям чиновника, пострадавших нет.

Об атаке украинских дронов также сообщили жители и власти Смоленской области.

По словам главырегиона Василия Анохина, над областью было уничтожено пять беспилотников. Пострадавших и разрушений на земле нет. По данным Минобороны России, ночью над российскими регионами было сбито в общей сложности 46 дронов.