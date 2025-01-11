Минобороны РФ отчиталось о ликвидации за сутки более 180 дронов.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны РФ, нанесены удары "по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины".

Поражены подразделения и техника армии Украины в 146 районах, утверждает ведомство.

Между тем врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о семи пострадавших в результате атаки БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области.

"По уточненной информации, пострадавших семеро - у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались - повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.

В результате атаки БПЛА получили повреждения два пятиэтажных дома - выбиты окна и повреждены балконы, добавил глава региона.

Кроме того, как сообщила в субботу Росавиация, временные ограничения введены в аэропорту Саратова.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов (Гагарин), - говорится в сообщении.