Последнее обновление: 16.01.2025 18:00

Минобороны РФ отчиталось о 95 сбитых за сутки беспилотниках

Минобороны РФ отчиталось о 95 сбитых за сутки беспилотниках.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Утверждается, что войска Вооруженных сил РФ нанесли поражение "инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах".

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