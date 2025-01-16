Минобороны РФ отчиталось о 95 сбитых за сутки беспилотниках.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Утверждается, что войска Вооруженных сил РФ нанесли поражение "инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах".