Сейм Литвы денонсировал соглашение с Беларусью о налогообложении

Сейм Литвы сегодня принял решение денонсировать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси об избежании двойного налогообложения доходов и предотвращении фискальных нарушений.

За денонсацию проголосовали 111 депутатов, 4 выступили против, а 6 — воздержались.

Как сообщает пресс-служба Сейма, после прекращения действия данного соглашения вопросы налогообложения доходов, полученных резидентами Литвы из белорусских источников, и доходов, полученных резидентами Беларуси из литовских источников в Литве, будут определяться в соответствии с применимыми положениями национального налогового законодательства.

Беларусью уже в одностороннем порядке приостановила применение части положений договора, касающихся граждан Литвы.

В октябре прошлого года Сейм Литвы денонсировал экономические договоры с Россией и Беларусью. Речь шла о соглашении с Беларусью и Россией о защите и поощрении инвестиций, а также о соглашении с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала.

Кроме того, в Литве деносировали соглашение с Беларусью о сотрудничестве в сфере таможенного законодательства.