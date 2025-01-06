В Еврокомиссии не фиксируют рост цен после остановки транзита российского газа Украиной

Европейская комиссия не зафиксировала резких скачков цен на газ в Европейском Союзе после того, как Украина прекратила транзит российского газа на территорию ЕС. Об этом на брифинге в Брюсселе 5 января заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана-Кайса Итконен.

Цены на газ в Европе остаются стабильными, несмотря на прекращение транзита российского газа через Украину, констатировали в Еврокомиссии.

"Мы не наблюдали скачков цен в новом году", – сообщила пресс-секретарь.

Она напомнила, что на прошлой неделе состоялась встреча Координационной группы ЕС по газовым вопросам, которая пришла к выводу об "отсутствии проблем по безопасности поставок газа в ЕС в 2025 году".

"Фундаментальные рынки остаются стабильными", – отметили в Европейской комиссии.

В то же время пресс-секретарь напомнила, что "мы входим в самый холодный месяц года", и поэтому Еврокомиссия будет продолжать держать ситуацию с обеспечением газом государств-членов под контролем, "и так же мониторить цены".

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.