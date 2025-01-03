Украина второй год подряд увеличивает добычу газа

В 2024 году Украина увеличила добычу газа на 2,2% до 19,12 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты ExPro.

Отмечается, что темпы роста объемов добычи в 2024 году являются большими, чем в 2023-м, когда добыча выросла на 0,9%.

"Кроме того, это самый высокий рост добычи с 2018 года. В период с 2019 по 2022 гг. объемы добычи газа сокращались", - пишет ExPro.

В 2022 году добыча природного газа в Украине обвалилась на 6% в связи с полномасштабным вторжением РФ. Уже в 2023 году компании смогли показать увеличение объемов добычи газа, прежде всего государственные, добавляет издание.

При этом госкомпании остались главным двигателем увеличения объемов добычи природного газа в Украине и в 2024 году.

Так, крупнейшая газодобывающая компания страны - государственное АО "Укргаздобыча" - в прошлом году добыла 14,55 млрд кубометров валового природного газа. Это на 4,6% больше, чем в 2023 г. (более 13,9 млрд кубометров).

Объемы добычи "Укргаздобычи" в 2024 году являются самыми высокими за 6 лет, когда добыча компании составила 14,9 млрд кубометров в 2019 году.

В то же время "Укрнафта" в течение прошлого года добыла 1,17 млрд кубометров природного газа - на 6,6% больше, чем в 2023 году (почти 1,1 млрд куб. м). Для компании это самые большие объемы добычи природного газа с 2016 г.

"Частные компании, зато сократили объемы добычи природного газа на 8% - до более 3,4 млрд кубометров. Добыча частных компаний находится на самом низком уровне как минимум с 2016 года", - пишет ExPro.

Дальнейшее сокращение объемов добычи связано с блокированием действия спецразрешений, в частности "Укрнефтебурение", которая не добывала природный газ с декабря 2023 г. по август 2024 г.

"В августе "УНБ" возобновила добычу, что привело к росту добычи природного газа частными компаниями по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, в ноябре Госгеонедра снова остановили действие спецразрешений Smart Energy", - резюмирует издание.