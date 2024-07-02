Украина наращивает добычу собственного газа

За первое полугодие 2024 года АО "Укргазвидобування" и ЧАО "Укрнафта" (компании Группы Нафтогаз) добыли 7,3 млрд кубометров товарного газа, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

По словам главы Нафтогаза Алексея Чернышова, на сегодня показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%.

"Такого результата нам удалось добиться благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 – высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки", – отметил он.

В то же время, добавил Чернышов, специалисты постоянно анализируют старые буровые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию путем новых технических решений.