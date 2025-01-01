Венгрия потеряла право на миллиардную помощь от ЕС

Венгрия должна была до конца 2024 года выполнить требования по реформам, чтобы получить миллиард евро от ЕС, но поскольку этого не произошло, Будапешт потерял эти деньги из-за нарушения верховенства права. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии информационному агентству dpa.

Потерянные средства составляют €1,04 млрд. Они были предназначены для Венгрии из фондов сплоченности ЕС.

Средства были заморожены в конце 2022 года, поскольку Европейская комиссия после анализа пришла к выводу, что Венгрия пренебрегает различными стандартами и фундаментальными ценностями ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно обратился, в частности, к Китаю, чтобы заполнить пробелы в финансировании.

В апреле Венгрия обратилась за кредитом на общую сумму в один миллиард евро, который страна взяла в китайских государственных банках. Это было сделано незаметно, и об этом стало известно лишь в июле, когда Венгерский центр государственного долга (AKK) опубликовал несколько ключевых цифр. Согласно им, срок займа составляет три года.

Правительство Виктора Орбана может потерять еще €1,1 млрд в конце 2025 года, если будет продолжать бросать вызов Брюсселю.

Венгрия ранее анонсировала иск против Евросоюза относительно наложенного на нее Судом ЕС штрафа на €200 млн за отступление от законодательства Евросоюза в вопросах предоставления убежища, с ежедневной пеней в размере €1 млн за игнорирование вердикта.