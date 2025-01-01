Спрос на сжиженный газ в США достиг рекордного уровня в последний день 2024 года

Спрос на природный газ в США со стороны заводов по производству СПГ в последний день 2024 года достиг рекордного уровня, поднявшись до 430 млнкубометров в сутки. Об этом пишет Reuters.

Прогнозируется, что в следующем году спрос на природный газ для заводов СПГ в США вырастет до 504 млн кубометров в сутки благодаря вводу в эксплуатацию завода Plaquemines в Луизиане мощностью 20 млн тонн в год (MTPA) компании Venture Global LNG в Луизиане и завода Cheniere Energy Corpus Christi Stage 3 расширения в Техасе.

По мнению аналитиков, спрос на природный газ со стороны заводов-экспортеров СПГ может стимулировать рост добычи в США и повысить цены на главной газовой бирже страны в Луизиане, которая называется Henry Hub. Согласно данным LSEG, цены на газ выросли на 48 центов на полуденных торгах во вторник, до $3,94 за миллион кубических футов (28,32 тысячи кубометров).

США являются крупнейшим в мире экспортером переохлажденного газа и основным поставщиком в Европу и Азию. Экспорт СПГ и спрос на сырьевой газ также имеют тенденцию к росту в холодные месяцы в Северном полушарии, поскольку это повышает эффективность работы электростанций.