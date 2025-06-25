Последнее обновление: 25.06.2025 18:00

В Беларуси установлены единые тарифы на госрегистрацию недвижимости

Лукашенко 25 июня подписал указ, которым установлены единые тарифы на услуги по государственной регистрации недвижимого имущества независимо от того, оказываются они гражданам в агентствах по госрегистрации либо нотариусами, сообщает его пресс-служба.

Размер таких тарифов рассчитывался с учетом экономически обоснованных затрат.

Ожидается, что это решение, как и недавно принятая новая редакция закона "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", позволит в полной мере обеспечить реализацию принципа "одно окно" при госрегистрации недвижимости.

Указ вступит в силу после его официального опубликования.



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