Спрос на природный газ со стороны американских экспортеров впервые за 8 лет снизился

Спрос на американский природный газ для производства сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт в этом году впервые снизился с тех пор, как страна начала экспортировать переохлажденное топливо из нижних 48 штатов восемь лет назад. Об этом пишет Reuters.

Буровые компании получили выгоду от высокого спроса со стороны экспортных заводов СПГ, особенно после того, как санкции в отношении российского газа повысили спрос на американский СПГ в Европе. Производители индексировали некоторые объемы добычи в соответствии с мировыми ценами на СПГ, поэтому замедление потоков газа к экспортным заводам означает, что они имеют меньше стимулов для увеличения добычи.

Ежегодное снижение спроса прогнозируется даже несмотря на то, что первый новый экспортный объект с 2022 года - завод Venture Global LNG Plaquemines в Луизиане мощностью 2,6 млрд кубометров в сутки - начал производить СПГ в течение последней недели.

Но отрасль ожидает, что нынешнее падение будет лишь кратковременным, поскольку в течение следующих четырех лет мощности СПГ в США вырастут более чем вдвое.

Новые заводы, вводимые в эксплуатацию, должны увеличить мощность с 13,8 млрд куб. футов в сутки сейчас до 17,8 млрд куб. футов в сутки в следующем году, 20,3 млрд куб. футов в сутки в 2026 году, 22,0 млрд куб. футов в сутки в 2027 году и 24,2 млрд куб. футов в сутки в 2028 году.