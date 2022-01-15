США обсудили с бизнесом поставки газа в ЕС при конфликте Москвы и Киева

Власти США обсудили с представителями нескольких международных энергетических компаний планы действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и источники в отрасли.

Под чрезвычайной понимается ситуация, при которой поставки из России будут нарушены в результате конфликта между Москвой и Киевом, пишет агентство.

Как указывает Reuters, Европейский Союз сильно зависит от поставок из России, и возможные санкции США в связи с эскалацией на Украине могут прервать их. Перебои с поставками в Европу усугубят энергетический кризис в регионе, отмечается в материале.

По данным агентства, представители Госдепартамента США поинтересовались у компаний, способны ли они компенсировать поставки российского газа, если возникнет такая необходимость. Со слов собеседников Reuters, в ответ представители компаний сообщили, что мировые поставки ограничены, и в наличии имеется мало топлива, чтобы покрыть объемы, поставляемые из России.

Кроме того, в Госдепе интересовались, есть ли у энергокомпаний возможность нарастить поставки и могли бы они расширить объемы экспорта.

Как передает агентство, в переговорах участвовал старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин. С какими именно компаниями велось обсуждение, не уточняется. В Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Exxon, Chevron, Total, Equinor и Qatar Energy не ответили на запрос Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности США не стал комментировать переговоры, но подтвердил, что власти рассматривают возможные действия на случай «непредвиденных обстоятельств». По его словам, «оценка возможных побочных эффектов» и того, как смягчить их вероятные последствия, — это стандартная практика, передает РБК.

12 января сенат США обнародовал проект нового пакета санкции в отношении России на случай «вторжения» страны на Украину. Документ предусматривает ограничения для руководства России, госдолга, банковского сектора и проекта «Северный поток-2». Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не втягивать газопровод в конфликт вокруг ситуации на Украине, подчеркнув, что это экономический проект.

Источники канала CNN в начале месяца сообщили, что санкции против России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе против «Газпрома» или Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике. Следствием ограничений американские чиновники назвали повышение цен на газ, а также нарушение торговых и инвестиционных связей Европы с Россией.