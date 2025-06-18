Маршрут и расписание движения пассажирского поезда Гродно-Витебск в июле изменятся. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).

«В связи с проведением планового ремонта пути на перегоне Слоним-Озерница 7, 8, 9, 10 и 14 июля 2025 года частично изменяется маршрут и расписание движения пассажирского поезда № 680 Гродно-Витебск», - говорится в сообщении.

Согласно информации, он будет отправляться из Гродно в 13.00 (вместо 13.32) и следовать измененным маршрутом через станцию Лида, вместо станции Волковыск.

БЖД обращает внимание, что в указанные дни на участке Барановичи-Волковыск отдельные поезда региональных линий экономкласса также будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.