Энергетическая система Украины 13 декабря подвергалась массированным ударам со стороны России. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Одновременно в Укрэнерго заявили, что из-за ракетной атаки на энергообъекты страны ограничения потребления энергии усилятся.

Украинское онлайн-издание "Думская" передало со ссылкой на своего корреспондента в Одессе, что 13 декабря в городе прогремели несколько взрывов.

"Россия атаковала наш город с Черного моря калибрами крылатая ракета "Калибр" и баллистическими ракетами", - говорится в публикации.

Как сообщает издание со ссылкой на местных жителей, в некоторых районах Одессы произошло отключение электроэнергии и подачи воды.

Онлайн-издание РБК-Украина пишет, что взрывы были слышны также во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а ВСУ утром информировали население о ракетах различного типа и БПЛА, летящих в направлении Николаевщины, Сумщины, Черниговщины, Черкащины, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской областей.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки по Украине утром в пятницу, 13 декабря, россияне выпустили по Украине 93 ракеты, по меньшей мере, одна из них – производства Северной Кореи.