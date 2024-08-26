Последнее обновление: 26.08.2024 13:45

Россия атакует энергетику Днепра и Киева

С утра 26 августа Россия наносит массированный удар по Украине: взрывы раздавались по всей стране, поэтому в некоторых городах отсутствует энергоснабжение.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что РФ атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра.

В Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

"Желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам дорого, их инфраструктуре", - написал в соцсети помощник президента Украины Андрей Ермак.



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