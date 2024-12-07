Польша утвердила госбюджет на 2025 год с самыми высокими за всю историю расходами на оборону

Польский Сейм утвердил проект государственного бюджета на 2025 год с доходами $145 млрд, расходами - $211 млрд. Об этом пишет Wprost.

В бюджет заложены самые высокие в истории страны расходы на сектор обороны - $42 млрд, или 4,7% ВВП.

В бюджете также значительно увеличены средства на здравоохранение - до $50 млрд.

На социальные программы, в том числе на индексацию пенсий - $30 млрд.

Проект бюджета на 2025 год предусматривает повышение средней заработной платы на 7%, в том числе на 5% для бюджетников.

Бюджет рассчитывали из прогноза инфляции на уровне 5%, экономического роста на уровне 3,9% в 2025 году.

После принятия Сеймом закона о бюджете документ был отправлен в Сенат, который имеет 20 дней на внесение поправок.