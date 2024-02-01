Президент Польши подписал бюджет на 2024 год, отвергнув возможность досрочных выборов

Президент Польши Анджей Дуда 31 января подписал закон о бюджете страны на 2024 год и так называемый околобюджетный закон, заверив, что это нивелирует конституционную возможность объявления досрочных выборов.

Как отметили в канцелярии Дуды, подписание бюджетного законодательства означает отсутствие оснований задействовать статью 225 Конституции Польши, которая предоставляет президенту право распускать парламент.

Этот сценарий, который накануне публично озвучил премьер Польши Дональд Туск, ранее считался частью плана бывшей партии власти "Право и справедливость" улучшить представительство в Сейме и вернуться в правительство.

Но, отметили у Дуды, относительно закона о бюджете на 2024 год ситуации, которая бы давала президенту полномочия о роспуске парламента, "не произошло".

В то же время президент Польши направил бюджет и околобюджетный закон в Конституционный трибунал ввиду того, что в работе над ним не участвовали Мариуш Каминский и Мацей Вонсик – осужденных экс-руководителей польского МВД.

Дуда, который помиловал Каминского и Вонсика, считает их законно избранными от "Права и справедливости" депутатами Сейма, тогда как руководство парламента – нет, поскольку те были осуждены в уголовном производстве.

Сам Туск лаконично прокомментировал ситуацию в Twitter (X): "Бюджет подписан, и это все. Остальное не имеет значения. Деньги пойдут людям, и ничто этому не помешает".