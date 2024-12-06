В Беларуси меняется законодательство по госрегистрации недвижимости

Лукашенко 5 декабря подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", сообщает его пресс-служба.

Законом предусматривается обязательная государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в срок не более 6 месяцев, а по ранее выданным документам - до 1 января 2031 года.

Граждане смогут получать свидетельства о госрегистрации непосредственно у нотариуса, удостоверившего либо выдавшего документ, являющийся основанием для регистрации, без необходимости дополнительного посещения регистратора недвижимости.

В Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в автоматическом режиме будут вносится исправления, связанные с изменением адресов объектов недвижимости, персональных данных граждан, идентификационных сведений субъектов хозяйствования, а также с переходом прав на недвижимое имущество в случае создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации.

Законом также предусмотрен экстерриториальный принцип регистрационных действий (независимо от места нахождения имущества), а также обязательный досудебный порядок обжалования действий регистратора недвижимости.

Кроме того, до 1 января 2028 года продлевается срок обращения за легализацией самовольно занятых земельных участков.