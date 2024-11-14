Последнее обновление: 14.11.2024 15:13

В Беларуси продлят «земельную амнистию» до 1 января 2028 года

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва на заседании второй сессии приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, основные новации проекта:

до 1 января 2028 г. продлевается установленная законом «Об изменении кодексов» и истекающая в 2025 году возможность реализации права заинтересованных лиц на легализацию фактов самовольного занятия земельных участков (их частей), фактов нецелевого использования земельных участков либо фактов предоставления земельных участков с нарушением установленного порядка (при обязательном соблюдении при этом совокупности ранее установленных законодателем условий возможности такой легализации);

вводится экстерриториальность государственной регистрации (за госрегистрацией недвижимости заявитель сможет обратиться в любое агентство независимо от места нахождения недвижимости без дополнительной оплаты за такую опцию);

закрепляется общее правило об обязательности государственной регистрации недвижимого имущества, прав, ограничений (обременений) прав на него и сделок с ним в целях обеспечения принципа достоверности, актуальности и целостности единого регистра недвижимого имущества. При этом устанавливается срок для исполнения такой обязанности не более 6 месяцев с момента наступления события или совершения действия, с которыми законодательство связывает наличие оснований для госрегистрации (с возможностью установления иными законодательными актами специальных, более длительных или сокращенных, сроков).

В проекте особо оговаривается, что государственная регистрация недвижимого имущества, прав, ограничений (обременений) прав на него и сделок с ним на основании «старых документов», т.е. выданных до вступления в силу соответствующего положения закона, осуществляется до 1 января 2031 г. предусматривается возможность удостоверения договора двумя или более регистраторами одной либо разных территориальных организаций по госрегистрации, что позволит осуществить соответствующую процедуру в согласованные единый день и единое время у разных регистраторов в режиме видеоконференцсвязи без совместного очного присутствия сторон сделки.

Кроме того, устанавливается обязательность внесения в регистр недвижимости сведений о совместной собственности супругов (бывших супругов) при государственной регистрации возникновения или перехода права собственности на объект недвижимого имущества, подлежащий отнесению в соответствии с законодательными актами к совместной собственности.

Помимо этого, вводится запрет на занятие должности регистратора лицами, имеющими не снятую или не погашенную в установленном порядке судимость за совершенное умышленное преступление.

Устанавливается внесение исправлений в регистр недвижимости в автоматическом режиме в связи с изменением адресов объектов недвижимости и персональных данных правообладателей, а также прав на недвижимое имущество в случае создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом (внесение исправлений будет осуществляться без необходимости для заинтересованных лиц подавать заявления и осуществлять оплату за соответствующие связанные с госрегистрацией действия, что повысит достоверность регистра недвижимости и удобство для заявителей).

Предусматривается необходимость внесения в регистр недвижимости сведений о наличии рассматриваемого в установленном порядке земельного спора в отношении земельных участков на основании информации, поступающей из местных исполнительных комитетов и (или) судов (что позволит минимизировать случаи заключения сделок с земельными участками, являющимися предметами неразрешенных споров).

Впервые закрепляется правило о том, что в случае признания недействительной (установления факта ничтожности) сделки с недвижимым имуществом недействительной является также (автоматически) государственная регистрация такой сделки и основанных на ней прав, ограничений (обременений) прав (т.е. после оспаривания в суде сделки не будет требоваться оспаривания госрегистрации сделки и основанных на ней прав, что сократит временные и материальные затраты заинтересованных лиц и в определенной части снизит нагрузку на суды).

Также впервые устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа регистратором в удостоверении документов, являющихся основанием для госрегистрации сделки с недвижимым имуществом, из которых явствует волеизъявление гражданина на ее совершение, что позволит на практике сократить количество споров о правомерности таких отказов.

Впервые вводится обязательное досудебное обжалование решений, действий (бездействия) регистратора в ГУП «Национальное кадастровое агентство», одновременно исключается возможность подачи жалобы в территориальное агентство по месту нахождения недвижимости, что будет способствовать более качественному рассмотрению жалоб заинтересованных лиц и снизит нагрузку на суды.

Существенно оптимизируется порядок взаимодействия между нотариусами и регистраторами, в частности, устанавливается, что:

уже в момент начала удостоверения нотариусом документа, являющегося основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, нотариус через специальный электронный сервис будет направлять соответствующее сообщение в организацию по госрегистрации, на основании которого в регистре недвижимости автоматически будет проставлена отметка, препятствующая другому нотариусу или регистратору осуществлять параллельные удостоверительные действия с этим же объектом недвижимости;

госрегистрация недвижимого имущества, прав, ограничений (обременений) прав на него и сделок с ним, а равно внесение исправлений в регистр недвижимости, осуществляемые на основании документов, выданных или удостоверенных нотариусом и направленных им в организацию по госрегистрации, выводится из категории административных процедур (такая регистрация будет осуществляться без заявления заинтересованных лиц, только на основании электронных копий нотариальных актов и соответствующего уведомления нотариуса, направляемых в обязательном порядке регистратору в день совершения нотариального действия), что снимет с заявителей обязанность по самостоятельной подаче заявления о госрегистрации без возложения при этом на них обязанности по оплате такой услуги нотариуса;

прием направленных нотариусом документов и направление сведений о размере платы за осуществление госрегистрации будут осуществляться регистратором в течение одного часа со времени поступления таких документов в систему;

при принятии решения о совершении регистрационных действий на основании направленных нотариусом документов регистратор не выясняет истребованы ли нотариусом согласия лиц (разрешения органов), отказы лиц, если такие согласия (разрешения), отказы в соответствии с законодательством необходимы для совершения сделки, не выясняет иные обстоятельства, имевшие значение для нотариального удостоверения сделки, что направлено на недопущение дублирования функций нотариуса и регистратора;

в день осуществления госрегистрации регистратор направляет нотариусу свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации, составленное по общему правилу в виде электронного документа, для передачи (направления) его правообладателю, кандидату в правообладатели. При этом удостоверенная нотариусом или регистратором форма внешнего представления такого электронного документа получит равную юридическую силу с оригиналом.

В Кодексе о земле закрепляется правило о том, что при повторном предоставлении земельных участков в аренду для строительства и обслуживания капитальных строений (зданий, сооружений), в которых возникли отношения по совместному домовладению, плата за право аренды земельных участков взимается только, если она взималась ранее.

Ключевые положения проекта вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования соответствующего закона.

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