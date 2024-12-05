В Беларуси налоговая нагрузка в 2025 году прогнозируется на уровне 24,6% к ВВП

Депутаты на вечернем заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва 5 декабря приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов» (корректировка Налогового кодекса Республики Беларусь).

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроект предусматривает системные меры по совершенствованию налогового законодательства с учетом результатов его практического применения, достижению оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты конкретных налогов.

В целях консолидации доходов бюджета планируется увеличение ставок акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию, а также индексация налоговых ставок, установленных в абсолютных величинах, на прогноз роста потребительских цен. Ставки земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах будут проиндексированы на прогнозный среднегодовой уровень инфляции в 2025 году — 105,4%.

Кроме того, планируется трансформация отдельных малоэффективных налоговых льгот в пониженные ставки и отмена малоэффективных налоговых льгот, пересмотрен порядок применения инвестиционного вычета.

Налоговый кодекс приводится в соответствие с действующими нормами законодательства, затрагивающего различные сферы: архитектурную и градостроительную деятельность, вопросы деятельности религиозных организаций, предпринимательской деятельности и др.

Помимо этого, введены дополнительные преференции для физических лиц по подоходному налогу: снято ограничение в части однократного получения имущественного вычета для многодетных семей, осуществляющих строительство или приобретение жилого дома или квартиры.

Расширен перечень молодых специалистов, молодых рабочих (служащих), получивших высшее, научно-ориентированное среднее специальное или профессионально-техническое образование и имеющих право на получение стандартного налогового вычета.

Откорректированы права налоговых органов, а также статьи, регулирующие исполнение налогового обязательства и налогового контроля.

В рамках предложенных изменений налоговая нагрузка в 2025 году прогнозируется на уровне 24,6% к ВВП.

Также законопроектом предусматривается увеличение критерия выручки для применения упрощенной системы налогообложения до 3,5 млн рублей и применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость по услугам по международной автомобильной перевозке грузов в части маршрута, которая начинается и заканчивается на территории Беларуси.