С 1 ноября 2025 года в Беларуси внедрят платежные терминалы в маршрутках

С 1 ноября 2025 года в Беларуси введут обязательное использование платежных терминалов в маршрутках. Это предусмотрено постановлением Совмина и Национального банка № 704/22 от 26 сентября 2024 года, которым скорректировано постановление от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа».

Как сообщает Министерство по налогам и сборам, среди изменений в том числе:

возможность использования до 1 июля 2026 г. торговых автоматов для продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг без установленного кассового оборудования;

упрощение с 1 июля 2025 г. требований по ведению дифференцированного учета данных о товарах для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, подлежащих маркировке и маркировка которых введена только на территории Республики Беларусь;

исключение с 1 октября 2024 г. возможности осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по производству (разработке) или поставке на территорию Республики Беларусь кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, билетопечатающих машин.

Основные положения постановления вступили в силу 29 сентября 2024 г. Для отдельных норм предусмотрен следующий срок вступления в силу – 1 октября 2024 г., 1 июля и 1 ноября 2025 г.