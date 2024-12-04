Последнее обновление: 04.12.2024 16:24

Средняя зарплата в Чехии в реальном выражении выросла III квартале почти на 5%

В III квартале 2024 года среднемесячная номинальная зарплата-брутто увеличилась на 7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составила 45 412 крон (€1807,7).

Реальный рост составил 4,6%, а медианная зарплата достигла 40 482 крон (€1611,5), сообщило Чешское статистическое управление.

По сравнению с III кварталом прошлого года зарплата наемных работников выросла в среднем на 2973 кроны (€118,3). Медиана увеличилась на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Реальная заработная плата в стране росла в годовом исчислении также в первом и втором кварталах этого года. Это произошло впервые после предыдущего более чем двухлетнего снижения.

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