В Чехии сохраняется значительное неравенство в зарплатах женщин и мужчин

В Чехии сохраняется значительное неравенство в оплате труда женщин и мужчин.

В некоторых сегментах экономики и профессиях мужчины зарабатывают до 25% больше, чем женщины, а в бизнесе и бухгалтерском учете – почти на 30%.

Согласно последним данным Чешского статуправления, в прошлом году мужчины заработали примерно на 20% больше, чем женщины. В Праге эта разница еще более заметна.

Большие различия в оплате труда наблюдается даже на одних и тех же должностях. Это следует из недавнего анализа, проведенного кадровым агентством Grafton Recruitment на основе данных стартовых зарплат нескольких тысяч компаний по всей стране.

В конкретных цифрах это означает, что мужчина на должности продавца получает в среднем в месяц зарплату-брутто 59 485 крон, а женщина – только 46 372 крон. Таким образом, заработок мужчин выше более чем на 28%.