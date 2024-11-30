В ЕАЭС создадут единое пространство для биржевых операций

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах "пятерки".

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, соглашение позволит создать единое пространство для биржевых операций, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий.

Документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках ЕАЭС.

"Сегодняшнее соглашение вместе с уже ранее принятым соглашением о допуске и обращении ценных бумаг направлены на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках ЕАЭС", - прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.