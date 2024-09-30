Общий биржевой рынок ЕАЭС планируется создать к 2030 году. Об этом сообщил 30 сентября на брифинге в рамках Евразийского экономического форума в Ереване член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.

По его словам, концепция общего биржевого рынка будет рассмотрена на предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета. Министр выразил надежду на утверждение концепции главами правительств стран-участниц.

Концепция предусматривает четыре этапа формирования общего биржевого рынка в относительно короткие сроки.

"Мы надеемся, что к 2030 году общий биржевой рынок уже начнет функционировать", - заявил Ермолович.

Министр отметил, что после утверждения концепции будет разработана детальная программа мероприятий. Проект такой программы уже существует и ожидает реализации на практике.

Ермолович подчеркнул, что биржи стран ЕАЭС не ждут официальных решений и уже активно работают над созданием экосистемы взаимодействия. В подтверждение этого он упомянул пятистороннее соглашение, подписанное на Петербургском экономическом форуме, включающее страны ЕАЭС и страны-наблюдатели.

"Биржи сами организуются, начинают взаимодействовать для того, чтобы формировать ценовые индикаторы, что очень важно для общего рынка", - отметил министр.

Это взаимодействие важно не только для фискальных органов, но и для мониторинга состояния общих рынков стандартизированных товаров.

Ермолович подчеркнул, что процесс идет параллельно как на уровне ЕЭК по выработке типовых правил работы общего биржевого рынка, так и на уровне взаимодействия самих бирж.