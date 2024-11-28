ЕЭК прогнозирует замедление экономической активности в Беларуси и России до конца года

До конца 2024 года в странах Евразийского экономического союза сохранится позитивная тенденция деловой активности, при этом в ряде стран ЕАЭС рост замедлится. Такой прогноз дают в Евразийской экономической комиссии, ссылаясь на обновленный расчет совпадающих и опережающих индикаторов.

"Сложившиеся ранее тенденции в большинстве стран Союза сохранятся: в Армении и Казахстане ожидается ускорение роста деловой активности, в Беларуси и России рост замедлится. Кыргызстан после непродолжительного замедления перешел в фазу подъема и прогнозируется дальнейшее ускорение роста", - считают в ЕЭК.