ЕЭК прогнозирует замедление экономической активности в Беларуси в начале 2025 года

Евразийская экономическая комиссия обновила краткосрочный прогноз деловой активности для государств Евразийского экономического союза на начало 2025 года.

"Результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов свидетельствует о сохранении положительной динамики. При этом в Беларуси и России прогнозируется некоторое замедление роста деловой активности, в Казахстане и Кыргызстане - ускорение подъема", - говорится в сообщении ЕЭК.

В нем отмечается, что в экономике Армении сохраняется вероятность возвращения в фазу подъема деловой активности.

Опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым ЕЭК для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике.