Последнее обновление: 27.11.2024 11:18

Госпогранкомитет Беларуси фиксирует сохранение больших очередей фур на границе с Евросоюзом

Госпогранкомитет Беларуси фиксирует сохранение больших очередей фур на границе с Евросоюзом.

По информации ведомства, самый загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки его контрольные службы оформили 58% большегрузов, т.е. в среднем сопредельная сторона принимала 29 фур из 50 положенных в час.

За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 15% грузовиков от нормы.

«По состоянию на 10:00 около 490 грузовых авто ожидают въезда в Латвию перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина). За 24 часа сопредельная сторона оформила 41% грузовиков от нормы», - говорится в сообщении ГПК.

Таким образом, за сутки европейские контрольные службы оформили всего 37% фур от нормы.

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