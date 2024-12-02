Последнее обновление: 02.12.2024 15:27

Очередь фур на границе Беларуси с ЕС за месяц увеличилась в четыре раза

За месяц очередь фур на границе Беларуси с ЕС увеличилась в четыре раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В течение ноября самый загруженный маршрут в ЕС проходил через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина). Среднесуточная очередь составляла 419 большегрузов. Контрольные службы Латвии в среднем приняли на свою территорию 34% фур от нормы.

За месяц меньше всего транспорта в Евросоюз проследовало через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 18% грузовых авто.

Перед единственным функционирующим для большегрузов польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) в течение ноября фиксировалось в среднем 360 авто. За месяц по данному маршруту в страны ЕС проследовал 51% фур.

Наиболее загруженным при следовании в ЕС для легкового транспорта оставался польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Среднесуточная очередь на въезд в Польшу с 1 по 30 ноября составляла 450 легковушек. Контрольные службы Польши приняли в общей сложности 45% авто от нормы.

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