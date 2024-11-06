На белорусско-польской границе скопилось 1335 легковушек и 40 автобусов

Перед выходными днями около 2 тыс. транспортных средств ожидают въезда в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С понедельника количество легковых авто перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) увеличилось почти в два раза — по состоянию на 10:00 в очереди находится 1335 единиц транспорта. Сопредельная сторона продолжает принимать на свою территорию не более 40% авто от нормы. Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают 40 автобусов», - говорится в сообщении.

Польское направление является самым загруженным на пути в Евросоюз и для фур: въезда на сопредельную территорию перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) ожидают 600 большегрузов. Сопредельная сторона с понедельника пропустила всего 52% транспорта от нормы.

Меньше всего авто оформляли сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 16% от нормы. Через Шальчининкай (Бенякони) с начала недели в Литву въехало 36% грузовиков.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 300 грузовиков. Его контрольные службы приняли на свою территорию 45% авто.