На белорусско-польской границе скопилось более 1240 легковушек и 55 автобусов

На белорусско-польской границе скопилось более 1240 легковушек, очередь продолжает расти, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«За сутки очередь легкового транспорта на въезд в Польшу выросла на 500 авто. Сопредельные контрольные службы пункта пропуска Тересполь (Брест) оформили 26% легковушек от нормы. Также перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают 55 автобусов», - говорится в сообщении.

Более 500 грузовиков фиксируется перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи). Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 50% большегрузов от нормы.

Меньше всего грузового транспорта на въезд в ЕС оформили литовские контрольные службы в Мядининкае (Каменный Лог) — 14% авто. Через Шальчининкий (Бенякони) за 24 часа в Литву проследовало 36% фур.

Въезда в Латвию ожидают более 290 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) приняли на свою территорию 47% авто.