Экспорт легковушек из Китая в Россию в октябре сократился к сентябрю на 15,6%

Октябрьский объем экспортных поставок автомобилей из Китая в Россию ожидаемо снизился к сентябрю после повышения с 1 октября ставок утилизационного сбора в РФ: поставки легковых машин упали на 15,6%, грузовых - рухнули в 4,3 раза (на 76,6%). Об этом свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок легковых автомобилей в РФ из Китая за 10 месяцев 2024 года превысил $12,4 млрд (+32,3%), что, исходя из данных китайском таможни, было на 6,5% больше объема за весь 2023 год - он, как сообщалось, был на уровне около $11,7 млрд. В октябре их экспорт снизился к сентябрю на 15,6% и составил чуть менее $1,5 млрд.

Поставки грузовиков в январе-октябре сократились на 8,4%, до почти $2,4 млрд. В прошлом месяце объем их экспорта из КНР в РФ обвалился м/м на 76,6%, до $103,8 млн - это рекордно низкий результат с февраля текущего года, когда их поставки, по данным китайской таможни, были чуть ниже $90 млн. При этом в октябре в преддверии повышения утильсбора они, как сообщалось, подскакивали более чем на треть, до рекордных $443 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 10 месяцев вырос на 28,9%, перевалив за $2,1 млрд. В октябре из Китая было ввезено автокомпонентов на рекордные $299,2 млн (+34,6% к сентябрю).

Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспортные поставки автомобилей в РФ заметно росли с августа - после того, как Минпромторг РФ в середине июля анонсировал повышение коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% в зависимости от вида автотехники. Индексация состоялась с 1 октября. Кроме того, была утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора на 10-20% каждый год в течение следующих 5 лет, начиная с 1 января 2025 года.